Cina, l'insegnante risulta positiva al Covid: decine di studenti trattenuti a scuola (anche di notte)

IPA

Circa 35 studenti tra i 7 e 12 anni sono stati trattenuti per ore all'interno di una scuola elementare dopo che un membro dello staff - a detta di Bloomberg, un'insegnante - è risultato positivo al Covid. E' accaduto lunedì sera in un istituto di Pechino. I genitori dei bambini si sono radunati fuori dalla struttura per avere notizie dei propri figli. Intorno a mezzanotte, il preside è finalmente apparso per dire loro che gli alunni erano stati sottoposti a tampone e che avrebbero trascorso la notte a scuola in attesa dei risultati.