La maratona 2021 di Wuhan, che doveva svolgersi oggi, è stata rinviata dopo un recente aumento di casi di Covid-19 in Cina. La decisione è arrivata a poche ore dal via e il comitato organizzatore ha detto che rimborserà le quote di iscrizione dei circa 26mila corridori che avrebbero dovuto partecipare alla gara nella città simbolo della pandemia, già rinviata lo scorso anno.