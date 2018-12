Migranti, Usa si oppongono all'adozione del Global Compact

"Gli Stati Uniti non hanno partecipato alla negoziazione del Global Compact sui migranti, si oppongono alla sua adozione e non sono vincolati da nessuno degli impegni o dei risultati derivanti dal suo processo". Lo ha fatto sapere la missione Usa all'Onu. "Gli Stati Uniti - si lege in un comunicato - mantengono il diritto sovrano di facilitare o limitare l'accesso al loro territorio in conformità con le loro leggi e politiche nazionali".