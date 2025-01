"ll bilancio delle vittime e dei dispersi nel Mediterraneo nel 2024 ha superato i 2.200, con quasi 1.700 vite perse solo sulla rotta del Mediterraneo centrale". Lo dichiara Regina De Dominicis, direttrice dell'Ufficio regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia centrale e Coordinatrice speciale per la risposta ai rifugiati e ai migranti in Europa. "Tra loro - sottolinea De Dominicis - ci sono centinaia di bambini e adolescenti".