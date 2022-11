Migranti, Ue: salvarli è dovere legale, sbarchi da agevolare

Sulla questione degli sbarchi dei migranti a Catania interviene la Ue.

La Commissione Europea, attraverso una portavoce, ha infatti ribadito che vi è il "dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali" e ha salutato con favore lo sbarco di domenica dei migranti in Italia. Alla domanda se sia in linea con le leggi e le linee guida della Commissione autorizzare uno sbarco "selettivo", la portavoce ha sottolineato che in base alle leggi internazionali "bisogna minimizzare il tempo che le persone passano in mare". "Ogni caso è diverso - ha evidenziato - ma incoraggiamo tutte le autorità a collaborare in modo da agevolare lo sbarco".