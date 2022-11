Migranti, l'Ue: "Lavoriamo a un piano comune, nei soccorsi non c'è differenza tra navi Ong e altre"

Il tema migranti continua a far discutere in sede Ue.

Dopo lo scontro diplomatico tra Italia e Francia, la Commissione europea lavora a un piano comune e interviene per chiarire alcuni punti del regolamento per i soccorsi in mare e gli sbarchi. Nell'obbligo di salvare le vite in mare "non c'è differenza tra le navi delle Ong o le altre navi: è un obbligo chiaro e inequivocabile, a prescindere dalle circostanze", precisa la portavoce Anitta Hipper. E aggiunge: "Abbiamo messo sul tavolo una piattaforma di solidarietà volontaria. L'Italia ne è la prima beneficiaria, con la Francia e la Germania che hanno provveduto ai primi ricollocamenti".