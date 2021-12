Migranti, trovato il corpo della bimba travolta dal fiume tra Croazia e Slovenia

La polizia croata ha ritrovato il corpo della bambina turca di dieci anni che è stata travolta da un fiume in piena al confine con la Slovenia , che la famiglia stava cercando di attraversare. Il ritrovamento è avvenuto a circa 400 metri a valle dal punto in cui la piccola era scomparsa. Venerdì la madre era stata soccorsa nel fiume mentre era aggrappata a un tronco in stato di shock.

La tragica scoperta - Secondo quanto riporta la polizia istriana, il corpo della bambina è stato trovato intorno alle 12.30 a circa 2 metri sott'acqua. Le ricerche da parte degli agenti sloveni e croati e di squadre di sommozzatori erano iniziate immediatamente dopo che la piccola era stata strappata alle braccia della madre. La donna era stata messa in salvo dai soccorritori e condotta in ospedale in condizioni precarie. Gli altri due figli della donna, di 18 e 5 anni, erano riusciti ad attraversare il fiume e a raggiungere la sponda slovena, mentre un terzo fratello, di 13 anni, era rimasto sul lato croato del fiume. Sembra che la bambina fosse sulle spalle della madre nel momento in cui è stata travolta dal fiume in piena.

La rotta balcanica - La madre e i suoi figli hanno sfidato la piena del fiume Dragogna, al confine tra Croazia e Slovenia, per completare l'ultima tappa del loro disperato percorso migratorio dalla Turchia verso il cuore dell'Europa. Migliaia di migranti sono bloccati da mesi lungo la rotta balcanica, raggiunta dal Mediterraneo orientale, e spesso rimangono accampati in tende di fortuna e case abbandonate, in una regione dove le condizioni meteo sono particolarmente rigide.