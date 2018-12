Migranti, tam-tam sui social per nuova carovana dall'Honduras

E' allarme in Honduras, in Messico e negli Usa, per una campagna sui social network locali per la costituzione di una nuova carovana di migranti che potrebbe partire da San Pedro Sula il 15 gennaio. Un manifesto pubblicato su Facebook invita la popolazione a presentarsi alle 5 del mattino presso la stazione degli autobus della città: la foto ritrae un gruppo di persone stilizzate in nero mentre marciano dietro una rete sovrastata da filo spinato.