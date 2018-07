Migranti, Seawatch: "Malta ha sottoposto a fermo una nostra nave"

In un tweet datato primo luglio, il capitano della Seawatch, Pia Kemp, ha scritto parole durissime contro la decisione del governo maltese di chiudere i propri porti: “Mentre ci viene impedito di lasciare il porto, la gente sta annegando. Qualsiasi ulteriore morte in mare è sul conto di coloro che impediscono il salvataggio. Salvare vite umane in mare non è negoziabile”.



Entusiasta invece del sequestro della nave è Matteo Salvini. "Prendo atto del fatto che grazie all'appoggio italiano anche Malta si è ricordata di essere un Paese sovrano ed ha bloccato oggi la nave di un'altra Ong nei porti maltes - ha commentato il vicepremier e ministro dell'Interno -. Quindi bene perché meno navi delle Ong ci saranno in giro e meno gente partirà e meno gente morirà'".



Per il contrasto agli scafisti e il controllo dei flussi di migranti, l'Italia donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia costiera e due unità navali della Guardia di finanza. E' quanto prevede la bozza del decreto legge all'esame del pre consiglio dei ministri. Il documento stanzia anche poco meno di un milione e 400mila euro in due anni per la manutenzione dei mezzi e la formazione del personale della Marina e della Guardia costiera libica.