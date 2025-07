Migranti, Sea Watch: "Barca si ribalta, due bambini morti al largo della Tunisia"

Due bambini morti e una persona dispersa: è il bilancio del naufragio al largo della Tunisia denunciato dalla Ong Sea Watch. "Lunedì, il nostro aereo Seabird ha individuato un'imbarcazione in difficoltà con oltre 90 persone a bordo che era in mare da tre giorni. Due persone erano in acqua. Abbiamo immediatamente chiesto aiuto. Frontex è arrivata 6 ore dopo, ha visto il natante e se n'è andata", afferma Sea Watch. "Quando la nave mercantile Port Fukuka, che si trovava nelle vicinanze, ha cercato di soccorrerli, l'imbarcazione si è capovolta. Tutte le persone a bordo sono finite in mare. Una volta soccorse, due bambini erano deceduti e una persona dispersa", aggiunge la Ong.