Migranti, sbarchi ancora in calo: più arrivi in Spagna che in Italia

E' la Spagna, e non più l'Italia, il Paese che detiene in Europa il primato degli arrivi di migranti. Secondo il 24esimo Rapporto Ismu sulle migrazioni 2018, sulle coste iberiche sono sbarcate, dal primo gennaio all'11 novembre, 49mila persone, mentre altre 6mila sono arrivate via terra. In Grecia nello stesso periodo si contano 29mila arrivi e 22mila in Italia. Nei primi sette mesi del 2018 è proseguito il rallentamento degli sbarchi iniziato nel 2017.