Migranti, sbarcati a Malta i 40 a bordo della Alan Kurdi: saranno ridistribuiti in altri Paesi europei

Malta non ha precisato quali siano i Paesi che si sono impegnati ad accogliere i migranti.



Restano invece ancora in mare i 121 migranti soccorsi in due distinti interventi da Opens Arms, la nave della ong catalana che sta navigando tra Lampedusa e Malta. "Ancora una notte a bordo e continuiamo a non avere l'autorizzazione allo sbarco. E' urgente e prioritario avere un porto sicuro", ha scritto in un tweet l'organizzazione umanitaria sottolineando che le storie dei migranti soccorsi "sono devastati".



"Abbiamo passato 9 mesi in un centro di detenzione, subendo anche violenze sessuali" ha detto una donna a bordo della nave, mentre un nigeriano di 35 anni ha raccontato che, dopo esser fuggito alle violenze di Boko Haram, è stato costretto a lavorare gratis in Libia. "In Libia lavori e non ti pagano, non puoi essere felice, in Libia esiste ancora il commercio di schiavi", è un'altra testimonianza.