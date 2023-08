Migranti, 10 corpi ritrovati sulle coste della Tunisia

I corpi di dieci migranti sono stati trovati dalla guardia costiera della Tunisia sulle spiagge di Louata, nel governatorato di Sfax.

Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook senza precisare altro eccetto il fatto che "il pubblico ministero di Sfax ha autorizzato l'adozione delle misure necessarie, in particolare per quanto riguarda l'invio delle salme alla medicina legale per l'identificazione delle vittime". La regione di Sfax è il principale punto di partenza dei migranti irregolari verso le coste italiane.