Migranti, piano Ue: solidarietà e ricollocamenti diventano automatici

Per i migranti salvati in mare scatterà in automatico "il meccanismo di solidarietà con ricollocamenti e rimpatri" e sarà alleggerita la responsabilità dei Paesi di primo ingresso. Lo prevede il Patto per asilo e migrazione presentato dalla Commissione Ue per riscrivere le regole sull'emergenza profughi. "Tutti gli Stati - spiega la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson - saranno obbligati a essere solidali con i Paesi sotto pressione".