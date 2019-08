Migranti, Open Arms: "Ok ricorso, il Tar sospende il divieto di ingresso in Italia"

La ong: "Evidenziata la situazione grave a bordo" - Il Tar, precisa la Ong spagnola, avrebbe disposto la sospensione del divieto non solo per la violazione delle normative internazionali ma anche evidenziando una "situazione di eccezionale gravità e urgenza" dovuta alla permanenza da diversi giorni in mare dei 147 naufraghi a bordo.



"Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone - sottolinea Open Arms - e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare, ribadendo la non violabilità delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare".



Salvini: "Perché Conte vuole lo sbarco?" - Intanto sulla vicenda era intervenuto di nuovo Matteo Salvini dicendo, dopo il pranzo a Genova nell'anniversario del crollo del ponte Mornandi: "Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera ed è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia".