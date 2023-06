Migranti, Onu: 110 milioni costretti a fuggire nel 2022, è record

Nel 2022 sono stati 110 milioni i migranti nel mondo costretti a fuggire dalle loro case a causa di conflitti, persecuzioni o violazioni dei diritti umani.

Lo riferisce l'Onu. La guerra in Sudan ha provocato oltre due milioni di sfollati dal 12 aprile. Anche la guerra in Ucraina, da cui sono fuggite circa 11 milioni di persone, ha portato a una cifra record. Dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Etiopia e dalla Birmania sono fuggite oltre un milione di persone per Paese nel 2022.