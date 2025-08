Una barca si è capovolta al largo delle coste dello Yemen, causando la morte di 68 migranti africani. Altri 74 risultano dispersi, secondo quanto riferito dall'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. L'imbarcazione, con a bordo 154 migranti etiopi, è affondata al largo della provincia meridionale di Abyan. Lo ha riferito ad Associated Press Abdusattor Esoev, capo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Yemen.