Migranti, Ong: barca capovolta, temiamo molti morti al largo della Libia

"Temiamo molti morti": così su Twitter l'Ong Alarm Phone, spiegando di essere stata informata che una barca con 105 persone a bordo, al largo di Zuwara, "si è capovolta e che la Guardia costiera libica non è stata in grado di soccorrere tutte le persone in difficoltà". "Chiediamo chiarimenti. Perché è stata ritardata l'operazione di salvataggio?", ha fatto sapere l'Ong, precisando che le autorità sono intervenute "7 ore dopo il nostro primo allarme".