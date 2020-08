Migranti, Oim-Unhcr: naufragio al largo della Libia, almeno 45 morti

Almeno 45 migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo delle coste della Libia, "il peggiore quest'anno". Lo afferma l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in un tweet in cui insieme all'Unhcr avverte che "senza un'operazione di soccorso dedicata e un meccanismo per gli sbarchi guidati dall'Ue, altre vite andranno perse nel Mediterraneo".