Migranti, Oim: oltre mille persone riportate in Libia in una settimana

ansa

Dal 9 al 15 maggio sono stati 1.074 i migranti soccorsi o intercettati in mare e riportati in Libia. Lo ha segnalato su in un tweet la branca libica dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Come evidenzia una grafica Oim, il totale dei migranti riportati in Libia quest'anno è salito già a 8.170, a fronte degli 11.891 dell'intero 2020. Si tratta di 7.066 uomini, 623 donne e 395 minori (di cui 116 bambine o adolescenti).