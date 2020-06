Migranti, Oim: "Naufragio al largo della Libia, almeno 12 morti"

Secondo quanto riporta l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, un naufragio è avvenuto al largo della Libia, davanti alle coste di Zawya. A bordo dell'imbarcazione una trentina di migranti, con 20 sopravvissuti che hanno parlato di 12 persone disperse in mare, compresi due bambini. Alarm Phone aveva riferito in precedenza di un'imbarcazione in difficoltà e di un testimone che indicava 15 morti e 17 persone riportate in Libia.