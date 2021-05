Migranti, nuovo naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 i dispersi

polizia

Almeno 50 migranti sarebbero dispersi in un nuovo naufragio nel Mediterraneo, l'ennesimo nelle ultime settimane. A renderne conto in un tweet è il portavoce dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni, Flavio Di Giacomo, sottolineando che il barcone era partito domenica da Zwara, in Libia. Secondo l'Oim sarebbero invece 33 le persone sopravvissute, tutte originarie del Bangladesh.