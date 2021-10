Migranti, nella Manica salvati 340 naufraghi diretti in Inghilterra

Afp

Oltre 340 migranti, che stavano cercando di raggiungere l'Inghilterra su imbarcazioni di fortuna, sono stati salvati al largo dello stretto di Pas-de-Calais. Un rimorchiatore è stato impegnato in tre operazioni di soccorso, durante le quali ha recuperato 124 naufraghi, e un pattugliatore della Marina francese ne ha soccorsi altri 95 in otto operazioni. Altre 121 persone sono state tratte in salvo durante sei operazioni.