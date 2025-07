Migranti, Emergency: 50 persone soccorse in acque internazionali

La Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha concluso un'operazione di soccorso di un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona Sar libica, portando in salvo 50 persone tra cui anche una donna incinta, al nono mese di gravidanza. Lo ha reso noto Emergency in un comunicato, spiegando che il mezzo in pericolo, un gommone sovraffollato i cui passeggeri non indossavano e non avevano giubbotti salvagenti e a bordo del quale si sentiva un forte odore di benzina, è stato avvistato direttamente dal ponte di comando della Life Support.