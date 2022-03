Migranti, naufragio in Tunisia: recuperati i corpi di 12 persone

La guardia costiera tunisina ha recuperato i corpi di 12 migranti.

Lo ha riferito il Forum tunisino per i diritti economici e sociali, secondo cui i migranti sono annegati in un naufragio mentre cercavano di attraversare il mar Mediterraneo per dirigersi in Italia. I corpi sono stati trovati sulla spiaggia di Nabeul, nel nordest del Paese, e sono stati trasportati in un obitorio per il test del Dna, per determinare nazionalità ed età.