Migranti, Metsola: "Non si torni all'Europa non solidale"

La presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, chiede che sui migranti l'Europa continui a mostrare solidarietà.

"Per molti anni - dice - noi abbiamo dimenticato che coloro che prendono una barca sono persone. Nel 2023 commemoriamo la tragedia di Lampedusa del 2013, il mio appello sarà di non tornare alla situazione del 2013 quando l'Ue non ha mostrato solidarietà e non ha guardato la vita come una cosa così preziosa".