Migranti, Alarm Phone: 19 morti e 20 dispersi in un naufragio nel Mediterraneo

Almeno 19 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione partita da Sfax. Lo rende noto il servizio degli attivisti Alarm Phone su X, precisando, in un aggiornamento, che il bilancio dell'incidente conterebbe anche 16 superstiti e 20 dispersi. Nelle ore precedenti, la stessa piattaforma aveva lanciato un primo allarme parlando di circa 56 persone partite sabato 28 marzo da Sfax e segnalate in grave pericolo nel Mediterraneo centrale a causa del maltempo, con richiesta alle autorità di cercare il natante e soccorrere i passeggeri. Il caso si inserisce in un contesto di forte opacità informativa sulla rotta Tunisia-Italia. Un'inchiesta dell'Associated Press pubblicata a metà marzo ha segnalato che nel Mediterraneo centrale stanno aumentando i casi di imbarcazioni scomparse o di naufragi difficili da ricostruire rapidamente, anche per la scarsità di informazioni ufficiali disponibili. Nessuna conferma ancora dalle autorità tunisine.