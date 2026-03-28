Grecia, "22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva in mare"

Ventidue persone, partite dalla Libia, sono morte dopo sei giorni alla deriva sul loro gommone nel Mar Mediterraneo, e i loro corpi sono stati gettati in acqua, secondo quanto riferito dai sopravvissuti alla guardia costiera greca. Sul barcone erano presenti altre ventisei persone, tra cui una donna e un minore di cui non è stata specificata la nazionalità, che sono state tratte in salvo da una nave della Frontex al largo dell'isola di Creta, stando a un breve comunicato diffuso venerdì sera dalla guardia costiera greca, la quale ha inoltre riferito che due sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale a Heraklion.