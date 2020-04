Migranti, lettera di 4 Paesi all'Ue: "Sistema asilo sia vincolante"

I ministri dell'Interno di Italia, Spagna, Francia e Germania hanno inviato una lettera alla Commissione Ue per chiedere che venga stabilito "un meccanismo di solidarietà per la ricerca e il salvataggio dei migranti". Inoltre, i quattro Paesi vorrebbero "una lista di clausole per dichiarare la non ammissibilità delle richieste di asilo nelle procedure alle frontiere esterne e un meccanismo vincolante per un'equa ridistribuzione dei richiedenti asilo".