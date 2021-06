Migranti, Lamorgese: "Siglato il protocollo per corridoi umanitari dalla Libia"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parlando dei corridoi umanitari per migranti, ha annunciato che "è stato firmato il protocollo per portare dalla Libia 500 persone". L'accordo, ha sottolineato, prevede il coinvolgimento dell'Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e sarà gestito anche con la Comunità di Sant'Egidio e dai Valdesi.