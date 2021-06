Migranti, l'Ue: Lituania-Lussemburgo ricollocano dall'Italia

ansa

Lituania e Lussemburgo si aggiungono all'Irlanda nell'offerta di ricollocare migranti dall'Italia. Lo rende noto un portavoce della Commissione europea: "Siamo in contatto con gli Stati membri per coordinare il trasferimento dall'Italia. Elogiamo l'Irlanda, la Lituania e il Lussemburgo per i loro impegni a ricollocare. Le discussioni sono ancora in corso e incoraggiamo gli Stati membri a mostrare solidarietà e a partecipare agli sforzi".