Migranti, Italia ed Egitto: via a tavolo tecnico per la cooperazione

Sui migranti Italia ed Egitto consolidano la loro cooperazione.

I due Paesi hanno aperto "un tavolo tecnico di esperti di entrambe le parti per la cooperazione nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina e l'attivazione della seconda fase del protocollo di cooperazione firmato dai ministeri dell'Interno per la formazione dei poliziotti africani". E' quanto si afferma in un comunicato congiunto emesso da Il Cairo in merito all'incontro fra il ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'omologo egiziano Mahmoud Tawfik.