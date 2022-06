Migranti, in 20 muoiono di sete nel deserto sud della Libia

Venti persone sono state trovate morte, per mancanza di acqua, nel deserto libico, vicino al confine con il Ciad, dopo che il loro veicolo è andato in panne nel caldo infernale.

Lo ha riferito il servizio di "soccorso ed emergenza" della città di Kufra, nell'estremo sud-est del Paese. I casi di migranti dispersi o trovati morti in mezzo al deserto sono frequenti. In migliaia ogni anno attraversano i confini della Libia (dal Sudan, dal Niger e dal Ciad) per venire a lavorare nel Paese o per tentare la traversata del Mediterraneo verso l'Europa.