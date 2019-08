Migranti, il Tar: "Open Arms può entrare in Italia", Salvini annuncia ricorso e la Difesa scorta la nave verso Lampedusa

La Ong: "Rotta verso Lampedusa" - La decisione del Tribunale amministrativo della regione Lazio è stata presa "alla luce della documentazione prodotta (medical report e relazione psicologica) e della prospettata situazione di eccezionale gravità e urgenza", che giustifica l'ok alla richiesta presentata. Una notizia commentata con soddisfazione dalla stessa Ong, che aveva subito annunciato: "Ci stiamo dirigendo verso il porto più sicuro" e cioè quello di Lampedusa dopo 13 giorni di stop in acque internazionali. "Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone - sottolinea Open Arms - e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare, ribadendo la non violabilità delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare".



Salvini: "No allo sbarco" - Intanto però sulla vicenda era intervenuto di nuovo Matteo Salvini dicendo: "Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera ed è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia". E infatti, poco dopo, il responsabile del Viminale ha dichiarato il suo no all'ingresso spiegando: "Pensate in che paese strano viviamo: un avvocato del Tribunale amministrativo del Lazio vuole dare il permesso di sbarcare a una nave straniera piena di immigrati. Ancora nelle prossime ore firmerò il mio no, io complice dei trafficanti di esseri umani non lo sarò mai".



E ancora: "C'è la nave di una ong spagnola in acque maltesi che fa ricorso a un tribunale italiano, non si capisce perché. Poi c'è una nave norvegese di una ong francese. E' chiaro che c'è un disegno per tornare indietro, per riaprire i porti italiani e trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Finché ho vita non mi arrendo e resisto a questa vergogna, anche per rispetto degli immigrati che sono qua regolarmente. Non cambio idea, possono minacciarmi, denunciarmi, processarmi".



Il Viminale ricorrerà contro il Tar - D'altra parte, il ministero dell'Interno fa sapere che intende proporre un ricorso urgente al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar perché agli avvenimenti citati nel provvedimento del Tribunale amministrativo se ne sono aggiunti altri. Per giorni, si osserva nel ricorso, "Open Arms si è infatti trattenuta in acque Sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e fatto sistematica raccolta di persone con l'obiettivo politico di portarle in Italia".



Navi della Marina scortano Open Arms - Due navi della Marina militare scortano dunque a distanza verso le acque territoriali italiane la Open Arms, come fanno sapere fonti della Difesa. Dopo aver preso contatti con il Tribunale dei minori di Palermo ed essersi accertata delle condizioni dei 32 minori a bordo, il ministro Elisabetta Trenta aveva già dato mandato al capo di stato maggiore della Difesa di far avvicinare le due navi della Marina in modo da essere pronti a un eventuale trasferimento. Il ministro è inoltre in contatto con le altre autorità di governo competenti per lo sbarco dei 32 minori.



Palazzo Chigi: "Conte ha chiesto lo sbarco dei minori" - Nella sua lettera intanto il premier aveva chiesto di "mettere in sicurezza i minori" a bordo della nave, come hanno poi fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, secondo cui nella lettera il premier, agendo in coerenza rispetto a quanto fatto finora dal governo, ha richiamato le norme che impegnano a dare assistenza ai minori e alle persone in difficoltà.