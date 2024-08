Migranti, Germania: in contatto con l'Ue per la ripresa dei respingimenti verso l'Italia

L'Italia ha temporaneamente sospeso gli accordi sulla Convenzione di Dublino che, tra le altre cose, determina lo Stato membro dell'Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato. Il regolamento è applicato in una regione geografica che comprende 32 Paesi, incluse i non membri di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein. Secondo la Convenzione, in pratica, soltanto un Paese può essere competente per l'esame della richiesta di protezione e per stabilire quale sia esiste la cosiddetta "Procedura Dublino", la quale deve essere avviata non appena una domanda di asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Il richiedente asilo deve essere ascoltato per riuscire a determinare il Paese competente per la sua richiesta e per essere messo al corrente di tutti i passaggi della procedura. Secondo il regolamento di Dublino per stabilire dove sarà presentata la domanda di asilo è necessario il confronto delle impronte digitali del richiedente con quelle già contenute nella banca dati Eurodac.