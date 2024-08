Germania, attacco con coltello in strada: almeno tre morti e quattro feriti gravi

"A Solingen siamo tutti in stato di shock, orrore e grande tristezza. Volevamo festeggiare insieme l'anniversario della nostra città e ora dobbiamo piangere i morti e i feriti". Lo ha scritto il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, in un messaggio sui social media. "Il fatto che ci sia stato un attacco alla nostra città mi strazia il cuore. Ho le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso. Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la loro vita. Sono anche solidale con tutte le persone che hanno dovuto assistere a tutto questo, devono essere state immagini terribili. Ringrazio tutte le forze di soccorso e di sicurezza per i loro sforzi. Vi chiedo: se credete, pregate con me e se non credete, sperate con me".