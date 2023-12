Terrorismo, pianificavano attentato contro la cattedrale di Colonia: tre arresti

Il "presunto mezzo di attacco" era un'auto, ha riferito la polizia, aggiungendo che le misure di sicurezza anti terrorismo sono state rafforzate intorno alla chiesa. I sospettati fanno parte di "gruppi di islamisti" , ha detto il ministro degli Interni del Land, Herbert Reul, in conferenza stampa. Un arresto per le stesse motivazioni era stato effettuato poco prima di Natale.

"Individui e gruppi islamici più attivi che mai" Si ritiene che i tre arrestati siano legati a un tagiko fermato la vigilia di Natale, ha detto il capo della polizia di Colonia Johannes Hermann. Secondo il quotidiano Bild, i quattro sarebbero tutti tagiki che avrebbero voluto compiere attentati per conto dello Stato islamico-Khorasan (IS-K), una diramazione dell'Isis in Afghanistan. "Individui e gruppi islamici" sono "più attivi che mai in questo momento", ha avvertito Herbert Reul, ministro degli Interni del Land della Nordreno-Vestfalia.

Schierati mille agenti Dalle indagini seguite all'arresto del tagiko a Natale è emerso che esisteva un piano di attentato con un'auto, ma "in che modo non ci è noto", ha detto la polizia di Colonia. Gli agenti hanno inviato cani antidroga per perquisire il parcheggio sotterraneo della cattedrale alla ricerca di esplosivi, ma non hanno ancora scoperto nulla di sospetto. Tuttavia le misure di protezione sono state notevolmente rafforzate: da questo pomeriggio circa mille agenti di polizia sono stati schierati per "proteggere la cattedrale e la popolazione nel centro di Colonia". La polizia ha espresso la fiducia che i festeggiamenti di Capodanno possano continuare.