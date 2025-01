Stretta sui migranti, in Germania mozione Cdu passa con i voti di Afd

In Germania il Parlamento ha approvato la prima delle due mozioni presentate dall'Unione di Cdu e Csu per confini sicuri e la fine dell'immigrazione illegale. I voti a favore sono stati 348, contrari 345, astenuti 10. Decisiva per l'esito del voto è stata la scelta del gruppo parlamentare dell'estrema destra di Afd di sostenere la mozione. Il testo in cinque punti chiede al governo di ripristinare controlli costanti su tutti i confini tedeschi, l'espulsione immediata di tutti coloro che non hanno diritto di restare in Germania, che coloro che si trovano sul territorio nazionale senza averne diritto non possano restare in libertà ma vengano arrestati, di sostenere gli Stati federati nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, di accelerare le procedure di espulsione per chi compie reati.