Migranti, donna incinta di 8 mesi raggiunge a nuoto Ceuta: "Volevo far nascere mio figlio in Europa"

E' una delle centinaia di giovani migranti che rischiano la vita per raggiungere a nuoto Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, ma non è come gli altri. Fatima, una giovane di origini algerine, ha compiuto la traversata di due ore a nuoto ad agosto incinta di 8 mesi del suo bambino, poi nato in territorio spagnolo. Entrambi sono attualmente ospiti nel Centro di accoglienza temporanea di migranti (Ceti) nella città autonoma. "Volevo che mio figlio nascesse in Europa", ha raccontato la giovane ai microfoni di Tve, con in braccio il bebé.