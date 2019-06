Migranti, Consiglio d'Europa: dare subito porto sicuro a Sea Watch

"I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro". Lo afferma Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, chiedendo che alla "Sea Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente". Il commissario si dice quindi "preoccupato per l'atteggiamento del governo italiano nei confronti delle Ong".