Migranti, barca soccorsa a Capo Verde: si temono 60 morti

Una barca di migranti è stata soccorsa dopo essere stata avvistata lunedì a circa 150 miglia nautiche a nord dell'isola di Sal, appartenente all'arcipelago di Capo Verde.

Trentotto persone sono state tratte in salvo, ma per circa 60 si teme il peggio. Un avvistamento effettuato inizialmente da un peschereccio spagnolo e poi riportato dalla polizia locale. Secondo una portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) consultata da Afp, si teme che 56 persone siano sparite in mare. I corpi di altre sette sono stati ritrovati sulla barca assieme ai 38 sopravvissuti.