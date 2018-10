Migranti, Berlino: su trattato Dublino prassi con Italia non cambia

Berlino smentisce che vi siano mai stati voli in programma dalla Baviera per riportare dei migranti in Italia e afferma di non avere "alcuna preoccupazione" sulla collaborazione con Roma in materia. "Nel weekend si è parlato di voli dalla Baviera e l'informazione non era corretta: un piano del genere non esiste - afferma il portavoce del ministero dell'Interno Soeren Schmidt -. A questo si era riferito il ministro", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Salvini che ha minacciato di chiudere gli aeroporti italiani.



"Dal punto di vista del governo tedesco l'accordo è stato negoziato. E la cancelleria e il ministero dell'Interno si stanno sforzando, nei contatti con l'Italia, di arrivare velocemente a una firma per l'accordo negoziato", ha aggiunto il portavoce dei Angela Merkel, Martina Fietz, rispondendo in conferenza stampa, a Berlino, a una domanda sull'accordo fra Germania e Italia sui respingimenti secondari. La Fietz ha sottolineato che Angela Merkel ha visto con favore i patti siglati con Spagna e Grecia a riguardo, e ritiene che "anche con l'Italia si dovrebbe firmare un accordo del genere".