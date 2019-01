Migranti, allarme dal barcone in avaria: "Stiamo congelando"

I migranti sul barcone in avaria al largo di Misurata "stanno congelando". E' l'allarme lanciato da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonica sulle imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo, in contatto con l'equipaggio. "Presto non riuscirò più a parlare perché sto congelando", hanno detto dal natante. "I profughi sono nel panico - scrivono su Twitter gli attivisti -. Il nostro staff sta cercando di calmarli, ma la situazione è disperata".