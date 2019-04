Migranti, Alarm Phone: otto persone disperse al largo della Libia

Otto persone sarebbero disperse in mare al largo della Libia: a riferirlo è Alarm Phone (numero di soccorso per migranti in difficoltà in mare), che intorno alle 6 ha ricevuto una telefonata da un gommone in difficoltà con a bordo una ventina di persone, tra cui donne e bambini. Secondo quanto raccontato dai migranti, otto persone sarebbero cadute in acqua e il gommone starebbe imbarcando acqua. Tutte le autorità interessate sono già state avvertite.