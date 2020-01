Migranti, Alarm Phone: nessuna notizia di un barcone con 45 persone a bordo

Cresce la preoccupazione per un barcone con 45 persone a bordo partito dalla Libia e di cui non si hanno più notizie da 74 ore. L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone, la linea telefonica diretta per i migranti nel Mediterraneo. Martedì un pescatore aveva detto all'Ong di aver avvistato la barca in pericolo, con il motore in avaria tra le le onde altissime. Le autorità libiche risultavano irraggiungibili.