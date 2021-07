Migranti, Alarm Phone: 120 riportati in Libia, tra loro anche una donna incinta e alcuni feriti

twitter

"Rientro forzato di 120 persone in Libia". E' l'allarme lanciato su Twitter da Alarm Phine che precisa: "Siamo stati avvisati di una barca in difficoltà in acque internazionali: le 120 persone, inclusi una donna incinta e persone con ferite da arma da fuoco, avevano paura di essere riportati in Libia. Abbiamo perso i contatti e ora abbiamo appreso che sono stati rapiti dalla guardia costiera libica".