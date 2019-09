Migranti, 61 persone soccorse dalla Ocean Viking: 109 a bordo

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato 61 migranti trovati a bordo di un gommone in avaria. Molti hanno avuto bisogno di cure mediche a causa delle esalazioni di carburante. Dopo un primo salvataggio avvenuto in mattinata, ora a bordo dell'imbarcazione ci sono in totale 109 persone.