Migranti, dall'inizio del 2024 già 100 morti nel Mediterraneo

Lo rivela la direttrice dell'Oim ( Organizzazione internazionale per le migrazioni ), Amy Pope. Le vittime sono quasi il doppio di quelle che si erano registrate nello stesso periodo del 2023, anno che resta un record per i decessi dal 2016.

Tgcom24

Pope ha anche parlato della conferenza Italia-Africa di Roma, definendola "un'opportunità significativa per discutere meccanismi unificati e sostenibili per fermare ulteriori non necessarie perdite di vite umane su rotte pericolose e per proteggere le persone in movimento".

"L'unica soluzione è un approccio organico" "Anche una sola morte è una di troppo - ha proseguito la numero uno dlel'Oim - e il nuovo record di decessi e di sparizioni è un severo monito che un approccio organico è l'unica soluzione a beneficio tanto dei migranti che degli Stati".