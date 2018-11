Midterm Usa, Trump: "I repubblicani oltre ogni aspettativa" | E ai democratici: "Ora collaboriamo in Congresso"

Le elezioni di Midterm 2018 negli Stati Uniti hanno registrato "la vittoria del partito repubblicano più grande dai tempi di Kennedy" (1962). Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, commentando i risultati del voto di metà mandato. "I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa, non c'è stata alcuna onda blu democratica . Ora si guarda già alle presidenziali del 2020, l'America sta rifiorendo mai come prima ", ha aggiunto.

Trump si è presentato davanti ai giornalisti con una insolita cravatta blu, il colore dei democratici. "È stato un grande giorno, un giorno incredibile. Il partito repubblicano ha sfidato la storia aumentando la maggioranza in Senato e battendo in maniera significativa le attese per la Camera, nonostante i tanti soldi investiti dai donatori democratici e nonostante i media contro di noi".



L'appello ai Dem: "Lavoriamo insieme" - Il tycoon ha quindi lanciato un appello al dialogo e alla collaborazione a Nancy Pelosi, la leader dei democratici alla Camera candidata a diventare speaker. "Lavoriamo insieme", ha detto il presidente, citando uno dei punti in comune tra la sua agenda e quella dei Dem, il piano sulle infrastrutture. Poi però ha lanciato un monito contro le potenziali indagini che i democratici potrebbero avviare dopo aver riconquistato la Camera. "Possono giocare a questo gioco ma noi possiamo giocare meglio, io di solito sono più bravo", ha detto, definendo "una bufala" le notizie che lo danno preoccupato dalle indagini sulle collusioni con la Russia nelle scorse presidenziali.