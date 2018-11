Usa, elezioni di Midterm: Facebook blocca 115 profili per "interferenze"

Nell'ultimo comizio prima della consultazione di metà mandato, a Fort Wayne, in Indiana, il tycoon ha sottolineato: "Ora avete un presidente che lotta per il nostro Paese, Paese che invece i democratici voglio distruggere. Ma noi non lo permetteremo, non molleremo mai e non ci arrenderemo mai. E vinceremo, perché noi siamo veri americani".



Il maltempo minaccia il voto - Intanto un'ondata di maltempo minaccia le operazioni di voto sulla East Coast, dove sono previsti temporali e raffiche di vento. Secondo gli esperti queste condizioni meteorologiche rischiano di influire sull'affluenza alle urne, un dato che preoccupa sia i democratici sia i repubblicani. Il fronte di aria molto fredda in arrivo provocherà piogge e scatenerà forti venti ovunque sulla costa orientale, dalla Florida al Maine, con le situazioni più critiche a New York, in Pennsylvania e in Virginia, non lontano dalla capitale federale Washington. L'ondata di maltempo interesserà anche la regione a nord dei Grandi Laghi compresi il Michigan, il Minnesota e il North Dakota. Allerta anche in Mississippi.